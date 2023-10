Varela é a novidade em treino do Flamengo para duelo contra o Corinthians

Registros da atividade desta quarta (04), no Ninho do Urubu! Foco na partida diante do Corinthians!????

Marcelo Cortes /CRF

Flamengo (@Flamengo) October 4, 2023





O Flamengo vem sofrendo com o setor nesta temporada. Matheuzinho e Varela não convenceram e ainda sofreram com lesões. Com isso, o jovem Wesley ganhou sequência como titular rubro-negro.

O técnico interino Mário Jorge segue com os trabalhos nesta quinta-feira. A tendência do treinador é manter a escalação que venceu o Bahia, na rodada passada.