Triste, Duilio admite falhas após eliminação do Corinthians: "Erramos nas escolhas"

O presidente Duilio Monteiro Alves assumiu responsabilidade após a eliminação do Corinthians para o Fortaleza, na semifinal da Copa Sul-Americana. Com semblante triste, o mandatário admitiu que errou nas escolhas de treinadores ao longo do ano, e por isso o Timão encerrou a temporada sem títulos.

"É muito claro o que está sendo feito na gestão, na parte administrativa, mas hoje o torcedor está chateado, não dá para falar sobre isso. O clube está muito melhor estruturado, mas no futebol não tomamos as melhores decisões, por isso o tanto de treinador. Esse é o motivo dessa eliminação, assim como foi na Copa do Brasil. Agora é seguir trabalhando, para esse caminho a gente percorrer. Que o próximo presidente tenha melhores escolhas lá na frente, e com certeza ele vai encontrar um clube melhor estruturado", comentou Duilio na zona mista.

"Sem dúvida (erramos no planejamento), não é talvez. Erramos nas escolhas, por isso tantos treinadores. Isso atrapalha, sempre prezamos pelo tempo de trabalho, mas foi inviável pois erramos nas escolhas, infelizmente", completou o mandatário.