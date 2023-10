Torcedores do Corinthians protestam em hotel após eliminação para Fortaleza na Sul-Americana

Um grupo de torcedores do Corinthians protestou de maneira forte na entrada do hotel que a delegação se encontra, horas após a eliminação para o Fortaleza na semifinal da Copa Sul-Americana.

Enquanto jogadores deixavam o ônibus rumo à entrada do hotel, alguns corintianos presentes xingavam os atletas e o presidente Duilio Monteiro Alves. Em determinando momento, ocorreu conflito físico entre torcedores e seguranças no local.

Em imagens registradas pela ESPN, foi possível acompanhar vários membros do Timão passando na entrada do hotel enquanto os torcedores se manifestavam, como Mano Menezes, Cássio, Gil, Renato Augusto, Roni e Yuri Alberto. O camisa 9, inclusive, foi um dos atletas mais ofendidos no protesto, já que perdeu chance clara de gol no primeiro tempo, quando a partida ainda estava 0 a 0.