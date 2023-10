Torcedores de organizada do Cruzeiro protestam em frente ao CT do clube

O desempenho recente do Cruzeiro dentro dos gramados, no Campeonato Brasileiro, não tem agradado a torcida do clube. Por isso, torcedores de organizada do clube protestaram nesta quarta-feira em frente ao centro de treinamentos da equipe, a Toca da Raposa II, em Belo Horizonte (MG).

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível identificar torcedores integrantes da Máfia Azul. Os presentes no local cobraram jogadores que chegavam ao local para o treino.

Com 30 pontos, o Cruzeiro está na 12ª colocação na tabela, a quatro de distância do Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento. Nos últimos dez jogos, o clube conquistou apenas uma vitória. De resto, são quatro derrotas e outros cinco empates.