Santos diminui chance de queda no Brasileirão para 34% após goleada sobre o Vasco

O Santos ganhou um respiro na tabela do Campeonato Brasileiro com a goleada sobre o Vasco, por 4 a 1, no último domingo, na Vila Belmiro. A vitória também diminuiu consideravelmente as chances de rebaixamento da equipe para a Série B.

De acordo com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), que calcula o risco de queda dos times brasileiros, a possibilidade do Peixe cair para a segunda divisão é de 34,9%.

Há duas rodadas atrás, a chance era um tanto quanto mais perigosa. O Santos já chegou a ter 73,1% de chance de rebaixamento nesta Campeonato Brasileiro.