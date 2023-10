Santos derrota o São Bernardo de virada pelo Paulistão sub-20; São Paulo e Palmeiras também vencem

Nesta quarta-feira, o Santos venceu o EC São Bernardo fora de casa - e de virada - por 3 a 1, em jogo válido pela quinta rodada da terceira fase do Campeonato Paulista sub-20. Hyan, Renyer e Patati marcaram para o Peixe, enquanto Ryan Patrick balançou as redes para os mandantes.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano se manteve na segunda colocação do Grupo 25 com nove pontos, mas encostou no líder RB Bragantino, que tem a mesma pontuação, mas fica na frente pelo saldo de gols. Já o clube do ABC Paulista permaneceu na lanterna da chave com três.

Na próxima rodada, Santos e Massa Bruta fazem duelo direto pela ponta do grupo na quarta-feira que vem, às 15 horas (de Brasília), no CT Rei Pelé. O São Bernardo, no mesmo dia e horário, pega a Ferroviária no Estádio Hudson Ferreira.