Rojas se diz 'com raiva' após eliminação do Corinthians na Sul-Americana

"Outro dia falei com Mano, conversamos sobre adaptação no Brasil. Futebolisticamente estou adaptado, todos estamos dispostos. Trabalho, vivo para o futebol, para o Corinthians. Estou fazendo tudo que está ao meu alcance para jogar tranquilo, ter minha cabeça só no futebol. É trabalhar, é o único caminho para sairmos dessa situação", complementou o jogador.

A tendência é que Rojas esteja apto para o jogo contra o Flamengo, no próximo sábado (7). Recentemente o atleta se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, que o deixou fora de combate por uma semana. As contusões acompanham Matías desde os tempos de Racing e é algo que preocupa os corintianos.

Corinthians e Flamengo se enfrentam no próximo sábado, na Neo Química Arena. Só com o Campeonato Brasileiro em disputa, o Timão busca o quanto antes sair da parte de baixo da tabela da liga nacional. Neste momento, a equipe se encontra na 13ª colocação, com 30 pontos conquistados.

