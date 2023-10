Reforços causam efeito imediato e ajudam Santos a respirar no Brasileirão

Outro nome importante na recuperação é Julio Furch. Apesar da reserva, o atacante marcou gols importantes, contra Athletico-PR, Grêmio e Bahia, sendo responsável direto por sete dos 27 pontos do Santos no Brasileirão.

No meio, o Peixe foi ao mercado e trouxe dois nomes de suma importância: Jean Lucas e Tomás Rincón. Identificado com o Alvinegro Praiano, o jovem mudou de patamar o setor, com a ajuda da experiência de 15 anos de Europa do venezuelano, um líder dentro e fora de campo.

Em contramão à adaptação dos demais, Júnior Caiçara, Nonato e Morelos ainda não engrenaram. De olho na melhor forma, o atacante entrou em campo uma vez. Já o lateral perdeu espaço no esquema de três zagueiros, com três partidas pelo Santos. O meia, por sua vez, participou de quatro embates.

Na 15ª posição, o Santos está com 27 pontos, um a mais que o Vasco, primeiro clube no Z4. O próximo compromisso dos comandados de Marcelo Fernandes é o clássico contra o Palmeiras, às 16h (de Brasília), no próximo domingo (8), no Allianz Parque.

