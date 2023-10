Presidente do São Paulo detalha planejamento para 2024 e nega ofertas por Beraldo

O presidente do São Paulo, Julio Casares, detalhou como anda o planejamento do clube para o ano que vem. Após o título da Copa do Brasil, a equipe busca resolver a situação contratual de alguns jogadores pensando na próxima temporada.

A mais importante delas diz respeito ao atacante Lucas Moura. O jogador possui um vínculo curto, até o fim deste ano, e ainda não decidiu se irá renovar. Durante uma festa para festejar a conquista inédita, Casares afirmou que o clube irá tentar seduzir o atleta e garantiu a compra em definitivo do lateral Caio Paulista, emprestado pelo Fluminense.

"Sinceramente, ainda não deu tempo de definir tudo. Agora as atividades voltam, mas claro que, dentro de um planejamento, nós queremos muito que o Lucas fique, que o plantel inteiro continue, e também vamos buscar a contratação do Caio Paulista. Vamos olhar para o elenco com cautela, pontualmente vamos trazer um jogador ou outro. Se tiver uma eventual saída, é por uma questão de mercado", afirmou o dirigente.