Polêmica em Corinthians e Fortaleza: VAR vê entrada em Moscardo "sem força necessária" para expulsão

A Conmebol divulgou o áudio do VAR durante a revisão do lance que gerou mais polêmica na derrota do Corinthians para o Fortaleza por 2 a 0, no confronto de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Os corintianos reclamaram que o meia Pochettino deveria ser expulso após forte entrada em Gabriel Moscardo, aos 28 minutos do primeiro tempo na Arena Castelão.

O meia do Fortaleza perdeu o tempo da bola e foi disputar a jogada com Moscardo, mas acabou acertando a perna do volante alvinegro com as travas da chuteira. Na hora, alguns jogadores do Corinthians pediram a expulsão de Pochettino, mas o árbitro de vídeo Nicolas Gallo não achou necessário chamar o juiz Andres Rojas para analisar o lance no monitor.