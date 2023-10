Palmeiras: Piquerez reconhece má atuação contra o Boca na ida, mas valoriza resultado

A decisão do Palmeiras contra o Boca Juniors acontece amanhã (5), mas a partida de ida ainda reverbera. No primeiro confronto entre as equipes pelas semifinais da Libertadores, na Bombonera, o time de Abel Ferreira sofreu muito, mas conseguiu segurar um 0 a 0.

Para a volta, a ser realizada às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (5), no Allianz Parque, se quiser avançar à final da disputa internacional, o Verdão terá que fazer o que jamais conseguiu no torneio: eliminar o clube argentino no mata-mata. Para isso, precisa vencer no segundo embate. Um empate leva a decisão para os pênaltis, enquanto revés significa, evidentemente, classificação da equipe de Jorge Almirón.

Após o treino da última terça-feira (3), Piquerez comentou a performance alviverde em Buenos Aires e elencou motivos que o fazem confiar em uma classificação palestrina na competição continental.