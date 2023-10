Pela primeira vez em 36 anos, presidente do Corinthians encerra mandato sem título no futebol masculino

Após o embate, com semblante abatido, Duilio assumiu a responsabilidade pela eliminação, alegando que errou durante o ano nas escolhas dos treinadores." O clube está muito melhor estruturado, mas no futebol não tomamos as melhores decisões, por isso o tanto de treinador. Esse é o motivo dessa eliminação, assim como foi na Copa do Brasil. Agora é seguir trabalhando, para esse caminho a gente percorrer. Que o próximo presidente tenha melhores escolhas lá na frente, e com certeza ele vai encontrar um clube melhor estruturado", comentou o presidente na zona mista.

Se no masculino as coisas não andaram, no departamento feminino o Corinthians foi muito vitorioso sob sua gestão. Com Duilio no poder, as Brabas conquistaram três Brasileiros (2021, 2022 e 2023), um Campeonato Paulista (2021), uma Copa Libertadores (2021) e duas Supercopas (2022 e 2023). Nesta temporada, a equipe ainda disputa o Paulista e a Libertadores da categoria.

Veja o desempenho esportivo do Corinthians no futebol masculino desde a chegada de Duilio:

2021