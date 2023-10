Palmeiras x Boca Juniors: onde assistir ao jogo de volta pelas semifinais da Libertadores

Hora de decisão! Na quinta-feira (5), no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Boca Juniors às 21h30 (de Brasília) pela partida de volta das semifinais da Libertadores.

O confronto terá transmissão da ESPN e da plataforma de streaming STAR+. O internauta, também, pode acompanhar todos os lances do confronto no site da Gazeta Esportiva.

A partida de ida entre as equipes, na Bombonera, terminou empatada em 0 a 0. Se quiser avançar à final da disputa internacional, o Verdão terá que fazer o que jamais conseguiu no torneio: eliminar o clube argentino no mata-mata.