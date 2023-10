Palmeiras x Boca Juniors: informações e prováveis escalações do jogo de volta pelas semis da Libertadores

Para o duelo, a tendência é que Abel Ferreira não promova mudanças no time titular e, de fato, Marcos Rocha e Mayke comecem atuando. Endrick deve iniciar a partida do banco de reservas.

"Sem dúvida que o jogo de ida não foi nossa melhor apresentação, mas foi um bom resultado. É um campo difícil, uma torcida pesada. Fizemos um bom resultado e tivemos uma semana com o jogo do Bragantino no meio para nos preparar", destacou Piquerez.

"Mentalmente, somos um grupo forte, será um jogo de altíssimo nível e estamos preparados. Já passamos por muitos jogos desse nível, é mais um que temos de entrar 100% ligados, focados. Com a ajuda de nossa torcida, vamos fazer um grande resultado para buscar a classificação para a final", completou o uruguaio.

Por sua vez, o Boca Juniors vem com força total ao Brasil. A grande novidade da lista de relacionados do time xeneize foi a volta de Luca Langoni. Com apenas 21 anos de idade, o camisa 21 é um dos destaques na temporada e foi desfalque na ida por conta de uma lesão.