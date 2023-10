Palmeiras x Barcelona-EQU: informações e onde assistir ao jogo pela Libertadores feminina

LEIA TAMBÉM



Poliana demonstra confiança em título do Palmeiras na Libertadores feminina: "Vamos em busca da taça"

As Palestrinas encerraram a preparação no Brasil com um treino na última segunda-feira, na Academia de Futebol. A chegada em solo colombiano foi na manhã de terça-feira (3).

Onde assistir ? a estreia do Palmeiras na Libertadores feminina terá transmissão do SporTV e do BandSports, na televisão por assinatura; da PlutoTV, serviço de streaming gratuito da Paramount+; e do canal Nosso Palestra, no Youtube.

Veja a lista de relacionadas do Palmeiras

Goleiras: Alicia Bobadilla e Amanda