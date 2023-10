Palmeiras reinaugura 'fanzone' no Allianz Parque para partida contra o Boca Juniors

O 'fanzone' do Allianz Parque está de cara nova. O novo espaço para torcedores do Palmeiras será reinaugurado no lar palestrino na partida de volta das semifinais da Libertadores, contra o Boca Juniors, às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (5).

Com um lounge para mais de 500 pessoas, o espaço ficará no primeiro andar do estádio, nos setores leste e sul. Os bilhetes já estão sendo comercializados em https://www.camarotefanzone.com.br/ ? o ingresso mais barato é no valor de R$ 950.

Na reinauguração do espaço, antes do início da partida, o grupo de pagode Fundo de Quintal fará uma apresentação. Além disso, o 'fanzone' terá a presença de ídolos alviverdes: Ademir da Guia, Amaral e Wendel irão interagir com os torcedores.