Morata faz dois, Atlético de Madrid vira sobre o Feyenoord e vence a primeira na Champions

O jogo

Logo aos seis minutos de jogo, o Feyenoord abriu o placar com gol contra de Hermoso. Ayase Ueda recebeu enfiada e, dentro da área, finalizou para defesa de Oblak, mas a bola acabou rebatendo no defensor colchonero e morreu no fundo das redes. Aos 12, no entanto, o Atlético de Madrid chegou ao empate com o artilheiro Álvaro Morata, que aproveitou a sobra de bola e, cara a cara, recolocou a equipe no jogo. O empate entre as equipes no primeiro tempo exemplificou bem o que foi a partida nos primeiros 45 minutos.

Apesar da igualdade dos times, os holandeses conseguiram ficar em vantagem com gol de Dávid Hancko. O zagueiro recebeu cruzamento após cobrança de falta de Calvin Stengs e bateu de primeira. Oblak conseguiu de esticar e fazer a defesa, mas cedeu o rebote e o defensor completou, desempatanto o jogo. Nos acréscimos, Giezmann garantiu o 2 a 2 antes do intervalo com uma 'meia-bicicleta' após bate-rebate na área. Grande jogo em Madrid.

