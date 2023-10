Marcelo Fernandes comanda primeiro treino do Santos para enfrentar o Palmeiras

Já o atacante Soteldo e o lateral Dodô estão suspensos pelo acúmulo de três cartões amarelos e são outras baixas.

Isso sem contar com os jogadores lesionados, como o lateral Felipe Jonatan e os volantes Alison e Sandry (todos com lesão no joelho esquerdo), além do zagueiro Alex (fratura no tornozelo direito) e o atacante Mendoza (estiramento na panturrilha direita).

Sendo assim, Messias deve ganhar uma chance como titular ao lado de João Basso e Joaquim. No meio de campo, Nonato e Dodi disputam espaço. Já a vaga no ataque, sem Soteldo, deve ser ocupada por Morelos ou Furch.

Com a vitória diante do Vasco, o Santos deixou a zona de rebaixamento e agora ocupa o 15º lugar, com 27 pontos - a distância para o Z4 é de apenas um ponto.

O duelo contra o Palmeiras está marcado para este domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Peixe busca sua terceira vitória consecutiva sob o comando de Marcelo Fernandes para se distanciar ainda mais da degola.

