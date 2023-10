Mano Menezes cita Fortaleza como "exemplo" e nega falta de ânimo do Corinthians em eliminação na Sula

Veja outros trechos da coletiva de Mano Menezes:

Atuação contra Fortaleza

"A gente só preparou o jogo em si, porque não tinha muito tempo para fazer algo diferente. Observamos coisas que haviam sido feitas até então, respeitamos a maioria das partes que trouxeram a equipe até aqui, o futebol tem que ser o mais justo possível. Analisamos o adversário, o tipo de jogo que fazia. E tomamos decisões. Não acho que falte preparação mental para o jogo, a equipe tem alguma dificuldade para jogar, me parece bem claro. Abordamos isso na apresentação. As escolhas levaram isso em consideração, buscar aproximar um pouco mais, fazer com que a equipe tivesse mais posse, para não sofrer pressão. Nos primeiros 45 minutos nós suportamos bem defensivamente, tivemos duas oportunidades de saída, uma delas clara. Cássio fez uma defesa, mas o Fortaleza rondou nossa área, com volume de jogo, escanteios... Fomos ao intervalo, conversamos para fazer pequenos ajustes, para ter uma transição de jogo mais elaborada por dentro, mas voltamos sofrendo pelo lado direito um pouco mais, eles em um desses escanteios a bola voltou e rebate, o segundo também foi do rebote de um escanteio. Isso deu uma condição para o Fortaleza administrar. Nós tentamos, mas é pouco o que entregamos para tentar um resultado diferente, para ir à final".

Reformulação no Corinthians

"É sempre muito inadequado falar depois de uma eliminação se vamos encerrar ciclo desse ou daquele jogador. Estamos aqui para fazer o trabalho que tem que ser feito. Futebol é assim. Os ciclos se encerram, a cada ano no Brasil você monta uma nova equipe, com raras exceções e vamos trabalhar o restante do Brasileiro para fazer a equipe melhorar. Acho que nessa hora da derrota, se a gente começar a apontar o dedo, ninguém serve. E futebol não é assim. Quando o coletivo está melhor, os jogadores se recuperam e entregam mais. Isso que preciso dar à equipe, prometi a eles, dar uma ideia de jogar, não jogar por jogar. Precisamos de uma ideia, e vamos ter os jogadores adequados para fazê-la mais vezes. Com os resultados, vamos ter mais confiança. Precisamos ter uma avaliação de amostragem maior, é mais justo com o clube e com os jogadores".