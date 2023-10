Lucas Braga valoriza sequência de vitórias e aponta como o Santos pode vencer o Palmeiras

"É uma sequência de vitórias importante para a gente, dois confrontos diretos. Essa vitória contra o Vasco foi especial, estou voltando a exercer aquela função de ala, dessa vez pelo lado direito. O Marcelo tem nos orientado muito sobre o posicionamento e a cada dia estou tentando aperfeiçoar para render melhor na posição", comentou.

O próximo adversário do Peixe não promete facilidade. No domingo, a equipe enfrenta o Palmeiras, na Arena Barueri, às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão.

Lucas Braga projetou o clássico e disse que o Santos pode aproveitar o fato do rival não mandar o jogo em sua casa, o Allianz Parque, por conta de um show. Por esse motivo, o time alviverde não irá jogar no gramado sintético o qual está habituado.

"A gente sabe que eles não vão estar no gramado sintético, então eles vão sentir isso. Precisamos tirar proveito dessa situação para sairmos com o resultado positivo", avaliou.

Com as últimas duas vitórias, o Santos subiu para o 15º lugar do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos - a distância para a zona de rebaixamento é de apenas um ponto. O Peixe busca a terceira vitória consecutiva sob o comando de Marcelo Fernandes para se distanciar ainda mais da degola.