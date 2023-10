Lazio vira sobre o Celtic nos acréscimos e conquista primeira vitória na Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, a Lazio venceu o Celtic por 2 a 1, no Celtic Park, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os visitantes saíram atrás, buscaram o empate ainda no primeiro tempo e marcaram o segundo gol nos acréscimos para garantir a primeira vitória na competição.

Com o resultado, a Lazio é a segunda colocada do Grupo E, com quatro pontos. Já o Celtic é o quarto colocado, sem pontos e duas derrotas. O líder Atlético de Madrid e o terceiro colocado Feyenoord completam o grupo com quatro e três pontos respectivamente.

Os dois times voltam a campo pela terceira rodada da Liga dos Campeões no dia 25 de outubro (quarta-feira). Às 13h45 (de Brasília), a Lazio visita o Feyenoord. Às 16h, o Celtic recebe o Atlético de Madrid.