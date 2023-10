Ídolos do Corinthians criticam o time após eliminação para o Fortaleza: 'Vexame'

"O Corinthians entrou recuado, com medo de perder, tentando jogar por uma bola para segurar o resultado. Entra técnico e sai técnico e nada muda", completou.

Outro que também ficou revoltado com a atuação dentro de campo foi Dinei. O ex-atacante usou as redes sociais para ressaltar a temporada ruim do Timão, que somou sua quarta eliminação em 2023 com a queda na Sul-Americana.

"Não é treinador, são esses jogadores que são todos pipoqueiros. Não dá mais, tudo pipoqueiro. Esses jogadores não honram a camisa do Corinthians. Saiu para o Ituano no Campeonato Paulista, é uma vergonha o que estamos passando esse ano", clamou.

Já Ronaldo Giovanelli, segundo goleiro com mais jogos na história do Corinthians, pediu mudanças na equipe para a próxima temporada. No seu Instagram, ele também criticou a falta de vontade dos atletas que entraram em campo na Arena Castelão.

"Acabou o sofrimento, agora é hora de reformulação, vontade, garra. Esse é o time do Corinthians. Jogadores sem raça, sem força dentro de campo", afirmou.

Com a eliminação, o Corinthians agora foca no Campeonato Brasileiro, única competição restante. Em 13º lugar, com 30 pontos, o Timão enfrentará o Flamengo no sábado (7), em confronto na Neo Química Arena.