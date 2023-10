Futuro de Luciano vira pauta no São Paulo; contrato do jogador vence em 2024

O futuro de Luciano virou pauta no São Paulo. O camisa 10 do Tricolor tem contrato válido somente até o fim de 2024 e é um dos jogadores mais visados do elenco comandado por Dorival Júnior, tanto é que acabou recusando uma proposta do futebol árabe recentemente. Por isso, em breve a diretoria terá que começar a se movimentar para ampliar o vínculo daquele que, para muitos, já pode ser considerado ídolo do clube.

Apesar de ter sido reserva em ambas as partidas da final da Copa do Brasil, Luciano segue como um dos pilares do elenco do São Paulo e, inclusive, é um dos mais participativos no vestiário, exercendo um papel de liderança nos bastidores. O jogador tem uma grande identificação com o clube e foi decisivo nas campanhas que resultaram nos títulos paulista, em 2021, e da Copa do Brasil, neste ano.

"São momentos muito difíceis que passamos há um tempo, mas agora é só alegria. Uma conquista importante, um título difícil, contra uma equipe muito forte. Vamos curtir esse momento. Tenho contrato, e o Luciano está aí, está no São Paulo. Vou ficar aqui, a não ser que o presidente me venda, me empreste, não sei o que ele vai fazer", comentou Luciano.