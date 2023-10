Forte chuva impede elenco do São Paulo de treinar no gramado; veja detalhes

Dorival Júnior ainda terá dois treinamentos para preparar a equipe para o duelo com o Vasco da Gama. O elenco do São Paulo embarca para o Rio de Janeiro na tarde da próxima sexta-feira, após a atividade no CT da Barra Funda.

Para a partida contra o Vasco da Gama, Dorival Júnior não terá dois importantes atletas à disposição: Calleri e Beraldo receberam o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians, no último fim de semana, e terão de cumprir suspensão automática.

O confronto com o Vasco será o último do São Paulo antes da Data Fifa. Após voltar do Rio de Janeiro, o Tricolor terá mais de dez dias de intervalo até a próxima partida, que acontece no dia 18 de outubro, contra o Goiás, também fora de casa.