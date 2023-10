Fortaleza bate 1 milhão de público em 2023 e garante mais de R$ 10 milhões com ida à final da Sul Americana

A classificação inédita do Fortaleza para a final da Copa Sul-Americana, após vencer o Corinthians no Castelão lotado, rendeu ao clube uma noite histórica. Com cerca de 60,4 mil torcedores acompanhando a partida, o Leão ultrapassou a marca de 1 milhão de torcedores no estádio em 2023, além de quebrar novamente o recorde de público entre os brasileiros na atual edição da competição - antes registrado no jogo contra o América-MG pelas quartas de final, com quase 57 mil torcedores. O público registrado na última terça-feira também foi o maior do futebol cearense no ano, ao superar os quase 60 mil presentes na final da Copa do Nordeste entre Ceará e Sport.

Com a vaga, o Fortaleza chega pela primeira vez a uma final internacional em sua história, e garante ao menos mais R$ 10 milhões em premiação na Sul-Americana. Nesse quesito, o clube já soma cerca de R$ 27 milhões considerando a premiação já alcançada ao longo da competição e, caso conquiste o título, o valor poderá aumentar para R$ 42 milhões.

No momento, o Tricolor também amplia a marca estabelecida com o posto de equipe nordestina que mais longe chegou na Sul-Americana. Diante da possibilidade de alcançar o título inédito, o time mira expandir a sequência de conquistas estabelecidas após a reestruturação que o clube passou durante os últimos anos e que culminou em títulos como os da Série B (2018), Copa do Nordeste (2019 e 2022), e o pentacampeonato cearense (2019, 2020, 2021, 2022 e 2023).