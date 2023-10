Fagner defende Fábio Santos após eliminação: 'Só vão dar valor quando for embora'

O lateral direito Fagner saiu em defesa de Fábio Santos após a eliminação do Corinthians para o Fortaleza, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O camisa 6 falhou nos dois gols do Leão do Pici na Arena Castelão e, após o confronto, deu indícios que deve se aposentar assim que a temporada acabar.

Para Fagner, a cultura do Brasil é de não valorizar ídolos, como Fábio. A dupla de laterais marcou história no período vitorioso do clube durante a última década, ao lado de nomes como Cássio, Gil e Renato Augusto, que também seguem no Alvinegro.

"As pessoas só vão dar valor a caras como Fábio Santos quando eles realmente forem embora ou pararem, nossa cultura é assim, de não valorizar ídolos. Mas tenho certeza que o Fábio vai tomar a melhor decisão para a vida dele, para o futuro dele", comentou Fagner em entrevista à ESPN.