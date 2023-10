Ex-treinador do São Paulo, Crespo deixa futebol do Qatar e pode assumir o Racing

O técnico Hernán Crespo foi demitido do Al Duhail, do Qatar, nesta terça-feira e entrou na mira do Racing, da Argentina, segundo o jornal Olé. O ex-jogador é o favorito para assumir o clube de Avellaneda após a queda de Fernando Gago do cargo.

Crespo não resistiu à pressão no time catari depois de dois tropeços nos últimos três jogos. A gota d'água foi quando o Al Duhail, que conta com Philippe Coutinho no elenco, foi derrotado pelo Persopolis na Champions League Asiática, nesta segunda-feira.

Desde 2022 no futebol do Catar, o treinador argentino conquistou três títulos e somou 34 vitórias em 48 jogos. Segundo o jornal francês L'Equipe, Christophe Galtier, ex-Paris Saint Germain, deve ser o substituto no comando do Al Duhail.