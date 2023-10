Enquete: torcida do Palmeiras acredita que Endrick deveria ser titular contra o Boca Juniors

A torcida do Palmeiras deu seu veredito sobre a presença de Endrick no onze titular contra o Boca Juniors. De acordo com os resultados de enquete realizada pela Gazeta Esportiva, a maioria da torcida alviverde demonstrou acreditar que a joia alviverde, fato, deveria começar jogando.

O Verdão recebe o time xeneize às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Allianz Parque, pela partida de volta das semifinais da Libertadores. Na ida, as duas equipes ficaram no empate sem gols: 0 a 0.

A performance ofensiva do atacante na derrota alviverde para o Bragantino, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, jogou uma 'pulga atrás da orelha' da torcida palestrina. Depois de quase três meses sem balançar as redes, o camisa 9 voltou a marcar um gol.