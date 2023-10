Em seis anos, Fortaleza vai da Série C à final da Sul-Americana; veja trajetória

No ano seguinte, Juan Pablo Vojvoda começou a sua jornada no Leão do Pici. Na sua primeira temporada à frente do clube, o argentino foi tricampeão cearense, classificou o time para a Libertadores e para as semifinais da Copa do Brasil, dois feitos inéditos.

Em 2022, o Fortaleza se sagrou novamente campeão estadual e conquistou a Copa do Nordeste. Na Série A, após um primeiro turno brigando para não cair, os comandados de Vojvoda se recuperaram e garantiram uma vaga para a principal competição continental.

Na atual temporada, o Leão do Pici foi pentacampeão cearense e está na nona colocação do Brasileirão, com 39 pontos. Agora, o time espera quem avançar de LDU e Defensa y Justicia para saber quem pega na final da Sul-Americana. Os equatorianos ganharam por 3 a 0 na ida, em Quito