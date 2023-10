Em bom momento com o Guarani, Matheus Barbosa exalta foco para reta final da Série B: "Pés no chão"

Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Guarani chega na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro em bom momento. O Bugre vem de triunfo de virada sobre o Novorizontino, por 2 a 1, e a oito rodadas do fim, ocupa o G4 da competição.

Um dos jogadores que estão colaborando para a sequência positiva é o volante Matheus Barbosa. Presente em 25 dos 30 jogos que o Guarani fez nesta Série B, o atleta tem a melhor média de interceptações e a segunda de desarmes da equipe, de acordo com a plataforma SofaScore.

"Feliz por conseguir ajudar o time, mas o mérito é sempre do coletivo. Conquistamos uma vitória expressiva na última rodada, que mostrou o poder de reação da nossa equipe. É algo que dá uma motivação extra para os próximos desafios, mas seguimos com os pés no chão", disse o jogador.