Dorival será forçado a fazer mudanças na defesa do São Paulo para enfrentar o Vasco

Classificação e jogos Brasileirão

O segundo ainda não jogou desde a cirurgia no joelho direito, realizada no começo do ano. Ele foi relacionado para os três últimos compromissos do São Paulo no Brasileirão, mas ainda não entrou em campo.

Apesar disso, o jogador foi convocado para defender a seleção da Venezuela nesta data Fifa de outubro. Sinal de que, fisicamente, ele está apto para atuar. Vale lembrar que o titular Arboleda está machucado e ainda não tem previsão de retorno.

Além de Rafinha e Beraldo, o Tricolor tem outro desfalque de peso para o ataque. Também suspenso, Calleri não poderá jogar no Rio de Janeiro. A tendência é que ele dê lugar a Luciano, que não foi utilizado no Majestoso do último fim de semana.

O São Paulo ganhou um respiro na tabela de classificação do Brasileiro após vencer o Corinthians. Agora, o time ocupa o décimo lugar e está a oito pontos da zona de rebaixamento.

Apesar da folga para o Z4, a equipe deve ir a campo com força máxima, visando uma posição ainda mais confortável no torneio e, consequentemente, uma premiação maior ao término da competição.