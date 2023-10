Diretoria do Flamengo marca reunião para renovação de Bruno Henrique

O Flamengo está perto de confirmar a contratação do técnico Tite. O ex-comandante da Seleção Brasileira deve chegar na próxima semana para assumir o lugar de Jorge Sampaoli e, com isso, a diretoria rubro-negra voltou a focar no planejamento para a próxima temporada. O primeiro passo será a renovação de Bruno Henrique. A informação foi dada primeiramente pelo ge.

A primeira medida dos dirigentes será negociar a permanência de alguns jogadores do elenco. O primeiro a conversar com a diretoria será Bruno Henrique. O atacante tem contrato até o fim da temporada e vem recebendo sondagens de outros clubes.