Flamengo: Arrascaeta fica fora de treino e é dúvida para jogo com Corinthians

O elenco do Flamengo segue com a preparação visando o duelo contra o Corinthians, no próximo sábado (7), em São Paulo. Para esta partida, o técnico interino Mário Jorge deve ter um importante desfalque. Isso porque o meia Arrascaeta voltou a ser ausência do treino.

O uruguaio já ficou de fora na vitória sobre o Bahia, em jogo realizado no último sábado (30). Na ocasião, o meio de campo do Flamengo foi escalado com Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro.

Arrascaeta sofreu lesão muscular contra o Internacional e voltou na final da Copa do Brasil, contra o São Paulo. A ausência do jogador nos treinos mostrou que o uruguaio atuou no sacrifício no Morumbi, sendo substituído na reta final do segundo tempo. Desde então, ele vem fazendo trabalho de recuperação física.