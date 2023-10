Corinthians avalia possibilidade de negociar Fagner, apesar de contrato longo

O Corinthians está avaliando a possibilidade de negociar o lateral direito Fagner. Mesmo com a validade de seu contrato sendo até final de 2024, há uma insatisfação de pessoas no clube com o veterano defensor.

Um tópico levantado para questionar a continuidade de Fagner no Timão é seu condicionamento físico. Desde a temporada passada, sob o comando de Vítor Pereira, o lateral vem sendo apontado como alguém com dificuldade para entrar em forma. Vanderlei Luxemburgo, neste ano, chegou a destacar publicamente quando o defensor perdeu três quilos, após a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

Há um entendimento entre pessoas do clube que a relação de Fagner com o Corinthians está desgastada. Com salário alto e com 34 anos, o jogador vem encontrando dificuldades para render no seu melhor nível, chegando até a ser preterido por Bruno Méndez, zagueiro de origem, em determinado momento da temporada. O custo-benefício não é visto como vantajoso e para muitos esse é um ciclo que deve ser encerrado.