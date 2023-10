Copa do Mundo de 2030 terá estreias na Argentina, Uruguai e Paraguai para celebrar "Centenário"

As partidas inaugurais da Copa do Mundo de 2030 serão disputadas na Argentina, Uruguai e Paraguai. Nesta quarta-feira, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez anunciou a sede das estreias do Mundial que celebrará o centenário da competição.

"Acreditamos Sempre. A Copa do Mundo Centenário 2030 iniciará onde tudo começou. Uruguai, Argentina e Paraguai sediarão os jogos de abertura do Mundial Centenario", escreveu Domínguez.

O país-sede oficial da competição ainda não foi confirmado pela Fifa, mas já se sabe que as primeiras partidas serão realizadas em solo sul-americano. Em 1930, o Uruguai recebeu a primeira edição de uma Copa do Mundo na história do futebol.