Com treino fechado, Grêmio segue preparação para clássico contra o Internacional

O Grêmio realizou, na manhã desta quarta-feira, mais um treinamento de olho no clássico contra o Internacional, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade, que inicialmente seria aberta à imprensa, acabou sendo realizada com os portões fechados a pedido do técnico Renato Portaluppi.

De acordo com o clube, o treinador "prefere privacidade para montar a equipe" para o Gre-Nal do próximo domingo. Assim, apenas o aquecimento acabou sendo liberado aos jornalistas.

Diferente do trabalho da última terça-feira ? dia de reapresentação do elenco após empate por 1 a 1 com o Fortaleza, fora de casa ?, quando os atletas fizeram apenas trabalhos físicos, o grupo gremista treinou com bola nesta quarta.