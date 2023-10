Com novidades no setor ofensivo, Athletico-PR continua preparação para duelo contra o Bragantino

O Athletico-PR continuou, na manhã desta quarta-feira, no CT do Caju, a preparação para o confronto contra o Red Bull Bragantino, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o time deve ter novidades no setor ofensivo, além de mudança obrigatória na defesa.

Após receber o terceiro cartão amarelo na derrota no clássico contra o Coritiba, no último domingo, o zagueiro e capitão Thiago Heleno cumprirá suspensão automática. Assim, a tendência é que Matheus Felipe ou Kaíque Rocha assumam a vaga deixada no miolo de zaga.

Além disso, o Furacão conta com os retornos do meia Vitor Bueno e do atacante Pablo, que cumpriram suspensão no último compromisso. Ambos devem retornar à equipe titular do técnico interino Wesley Carvalho, nos lugares de Alex Santana e Willian Bigode, respectivamente.