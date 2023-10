Com interino e Joel Carli de auxiliar, Botafogo faz primeiro treino antes de clássico contra o Fluminense

O Botafogo deu início, nesta quarta-feira, à preparação para o clássico contra o Fluminense, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira atividade após a demissão de Bruno Lage foi comandada pelo técnico interino Lúcio Flávio e auxiliada por Joel Carli, ex-zagueiro do clube.

Em vídeo divulgado nas redes sociais do Glorioso, o diretor de futebol André Mazzuco explicou os motivos da saída do comandante português e exaltou o elenco botafoguense, destacando a disputa pelo título do Brasileirão. A equipe é líder do Nacional, com 52 pontos ? sete à frente do vice-líder Red Bull Bragantino.

"É um momento de decisões do clube. A gente, claro, agradece ao Bruno, à comissão técnica, por todo o envolvimento e trabalho nesse período conosco. Entendendo o que é o melhor para o clube, é uma decisão tomada exclusivamente pelo John [Textor, dono da SAF do Botafogo] e pelo departamento de futebol, isso é importante ressaltar. Claro que hoje a nossa maneira de gerenciar o clube nos permite envolver todos no processo. Temos atletas como personagens principais, nosso estafe como personagem principal, a diretoria, o John. Enfim, é um grupo realmente coeso, em que a gente busca as melhores soluções para o Botafogo. Dentro desse processo, entendemos que a decisão a ser tomada seria uma mudança nesse momento. Nós sabemos o que queremos, o Botafogo hoje tem muito clara essa briga pelo título [do Brasileirão] e é o que queremos até o final. É um grupo que sabe bem o que quer, são jogadores comprometidos, é um estafe de muita importância para esse processo e entendemos que, dentro da sequência do campeonato, confiança total em quem vai tocar esse trabalho e fazer esse processo junto conosco", disse.