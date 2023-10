Com força máxima, Inter divulga relacionados para decisão contra o Fluminense pela Libertadores

Goleiros : Anthoni, Keiller e Rochet

Zagueiros : Gabriel Mercado, Igor Gomes, Nico Hernández e Vitão

Laterais : Dalbert, Fabricio Bustos, Hugo Mallo e Renê

Meio-campistas : Alan Patrick, Bruno Henrique, Carlos de Pena, Charles Aránguiz, Gabriel, Gustavo Campanharo, Johnny, Mauricio, Jean Dias e Rômulo

: Alan Patrick, Bruno Henrique, Carlos de Pena, Charles Aránguiz, Gabriel, Gustavo Campanharo, Johnny, Mauricio, Jean Dias e Rômulo Atacantes: Enner Valencia, Lucca, Gabriel Barros, Luiz Adriano e Wanderson

Classificação e jogos Libertadores

? Jogadores relacionados para o jogo decisivo da @Libertadores ? pic.twitter.com/HLZtrqCrLm ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 4, 2023

Uma provável escalação do Colorado para a decisão tem: Rochet; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Valencia.

Com o 2 a 2 entre Fluminense e Internacional, um novo empate leva a decisão será levada para os pênaltis. Uma vitória por qualquer placar para o lado que for, rende o passaporte para a final, que será disputada no dia 4 de novembro, no Maracanã. Do outro lado da chave, Palmeiras e Boca Juniors disputam a segunda vaga.