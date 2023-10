Com eliminação, Corinthians escancara aproveitamento ruim em mata-matas; confira

A derrota de 2 a 0 para o Fortaleza na última terça-feira culminou na eliminação do Corinthians na Sul-Americana. Com o resultado negativo no Castelão, a equipe teve mais um resultado ruim em matas-matas esse ano, chegando em sua quarta queda só em 2023.

O desempenho fora de casa tem sido um dos fatores que vem atrapalhando o Timão. Nos últimos quatro confrontos eliminatórios longe da Neo Química Arena, o clube teve um empate (contra o Newell's) e três derrotas (São Paulo, Estudiantes e Fortaleza). Em nenhum desses jogos, o time conseguiu balançar as redes.