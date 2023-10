Com assistência de Bruno Guimarães, Newcastle goleia PSG e lidera grupo na Champions

Com os resultados desta quarta-feira, o grupo ficou da seguinte maneira: Newcaslte, líder com quatro pontos, PSG, segundo colocado com 3, Milan, terceiro com dois e Borussia, último com um.

Em seu próximo compromisso, os parisienses encaram o Rennes pelo Campeonato Francês, nesse domingo, às 15h45, no Roazhon Park. O time de Bruno Guimarães, por sua vez, enfrenta o West Ham pela Premier League, na mesma data, às 10h, no Estádio Olímpico de Londres.

Já o Borussia terá pela frente o Union Berlin pela Bundesliga, nesse sábado, às 10h30, no Signal Iduna Park. Do outro lado, o Milan volta a campo na mesma data, às 15h45, para pegar o Genoa, no Italiano, em partida no Luigi Ferraris.

O jogo entre Newscastle e PSG

Logo no começo da partida, Dembélé recebeu cruzamento e emendou de primeira, com a bola raspando a trave. Pouco tempo, Almirón levou perigo para a meta do PSG.