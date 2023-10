Com Álvarez decisivo, Manchester City vence RB Leipzig e lidera grupo na Champions

Nesta terça-feira, o Manchester City venceu o RB Leipzig, por 3 a 1, na Red Bull Arena. Foden, Álvarez e Doku fizeram para os visitantes, e Openda marcou para a equipe da casa. Este resultado mantém o City com 100% de aproveitamento e seis pontos, na liderança do Grupo G. Os alemães, por sua vez, ficam na segunda colocação, com três.

As equipes voltam a disputar a próxima rodada da Liga dos Campeões no dia 25 de outubro (quarta-feira), às 16 horas (de Brasília). O City duela com o Young Boys, fora de casa, enquanto o RB Leipzig enfrenta o Estrela Vermelha, em seus domínios.

No domingo, o time de Pep Guardiola volta as atenções à disputa da Premier League, quando enfrenta o Arsenal, no Emirates Stadium, às 12h30. Com 18 pontos e na liderança do torneio, os Citizens buscam permanecer na ponta da tabela. Do outro lado, no sábado, o Leipzig enfrenta o Bochum, às 10h30, pela sétima rodada do Campeonato Alemão. A equipe é a quinta colocada, com 13 pontos.