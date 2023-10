Chapecoense x ABC: veja informações e onde assistir à partida pela Série B

As equipes da casa chegam para a partida com uma extensa sequência negativa. Nas últimas 12 partidas, acumula seis derrotas, cinco empates e apenas uma vitória. Depois do empate contra o Juventude, na 26ª rodada, a Chapecoense retornou ao Z4 e não saiu desde então. Ainda assim, ocupa a 17ª colocação, com 29 pontos, e pode deixar a zona de rebaixamento com uma vitória nesta quinta-feira. Para isso, porém, precisa torcer para que o Avaí não vença no final de semana.

Lanterna da Série B, o ABC conseguiu sua terceira vitória no campeonato na última rodada, em que superou a Ponte Preta por 2 a 0. O triunfo quebrou uma sequência de 14 jogos sem vencer. De qualquer forma, a equipe seguiu na última colocação, com 19 pontos, 11 a menos do necessário para se livrar da zona de rebaixamento.