CBAt faz nova convocação para o Pan de Santiago e atletismo terá 77 atletas

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) divulgou nova convocação de atletas para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, cujo torneio de atletismo será realizado de 29 de outubro a 5 de novembro. Foram chamados novos integrantes e alguns atletas, já chamados, disputarão mais de uma prova. Com essa nova convocação, cresce ainda mais o atletismo na delegação do Time Brasil - serão 77 atletas (40 mulheres e 37 homens).

Jacqueline Beatriz Weber chamada para os 800 m também participará do 1.500 m. Entre os homens, Paulo André Camilo de Oliveira, integrante da equipe de revezamento 4×100 m, disputará também a prova individual dos 100 m; Lucas Conceição Vilar, chamado para o 4×400 m e o 4×400 m misto, participará dos 400 m. Já Daniel Ferreira do Nascimento abriu mão de competir na maratona e foi convocado para os 10.000 m. Para competir na maratona foi chamado Johnatas de Oliveira Cruz.