Cano decide, Fluminense vira sobre o Inter e espera por Palmeiras ou Boca na final da Libertadores

No segundo tempo, o Fluminense voltou com uma formação mais ofensiva. John Kennedy e Martinelli entraram nos lugares de Felipe Melo e Alexsander. As alterações melhoraram os cariocas, que chegavam com mais intensidade ao ataque. No entanto, os tricolores só finalizaram com Cano, de longe.

O Internacional passou a tentar explorar os contra-ataques. Os gaúchos quase marcaram aos 22 minutos, quando Valencia fez boa jogada individual, mas foi travado por Nino na hora do chute. Depois, o equatoriano desperdiçou oportunidade incrível, ao cabecear sozinho, só que para fora.

O Fluminense começou a ficar nervoso tendo que buscar o empate e passou a errar muitos passes. O Internacional novamente teve a chance de ampliar aos 32 minutos. Valencia foi lançado, entrou na área, mas mandou pela linha de fundo.

Como os donos da casa não aproveitaram, o Fluminense conseguiu chegar ao empate aos 38 minutos. Em avanço rápido, John Kennedy foi lançado na área e tocou na saída de Rochet.

O Internacional tentou esboçar uma reação, mas viu o Fluminense virar o jogo aos 41 minutos. Em mais um ataque rápido, a bola chegou em Cano, que mandou para a rede.

Nos minutos finais, o Internacional foi para a pressão. Luiz Adriano cabeceou para grande defesa de Fábio. Assim, o Fluminense segurou o resultado para conquistar a vaga para a final da Libertadores.