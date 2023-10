Calleri reforça incômodo com tornozelo machucado e mira disputa da Supercopa do Brasil pelo São Paulo

O atacante Jonathan Calleri, do São Paulo, reafirmou que não está se sentindo confortável com a lesão no tornozelo direito, que já carrega há cerca de sete meses. Um dos heróis do Tricolor na final da Copa do Brasil, o jogador compareceu a uma festa na última terça-feira para festejar a conquista inédita e falou sobre o tratamento.

Segundo o argentino, ainda não há data definida para realizar a operação. Ele ainda precisa passar por novos exames e conversar com médicos para esclarecer a situação. Entretanto, ele garantiu que está incomodado com o tornozelo machucado.

A meta dele é ficar 100% para a disputa da Supercopa do Brasil, ainda sem adversário decidido. O torneio, que reúne os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, está previsto para fevereiro do ano que vem.