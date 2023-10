Brasil vira contra a Ucrânia no Pré-Olímpico e segue na briga pela classificação

Pela quarta rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino, o Brasil venceu a Ucrânia por 3 sets a 2, no Maracanãzinho, nesta quarta-feira. Com a vitória da Alemanha sobre a Itália mais cedo, a Seleção Brasileira garante vaga nas Olimpíadas de 2024 se vencer todas as partidas restantes.

Com a vitória pelas parciais de 36/38, 25/20, 21/25, 25/18 e 15/11, o Brasil segue na quarta colocação do Grupo A, com oito pontos. A Ucrânia está em sétimo, com três pontos.

O próximo compromisso do Brasil é contra Cuba, adversário direto na briga por vaga olímpica. As duas seleções se enfrentam nesta sexta-feira, às 10h (de Brasília). Apenas um ponto do adversário, a Seleção Brasileira vai em busca de uma vitória para ganhar uma posição.