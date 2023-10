Brasil vai chegar ao top 5 entre as potências paralímpicas, acredita Daniel Dias

Daniel Dias, maior nome da história do esporte paralímpico nacional, acredita que o Brasil pode ficar no top cinco das próximas Paralímpiadas. O nadador é dono de 27 medalhas sendo 14 de ouro, sete de prata e seis de bronze, além de mais 40 pódios em Campeonatos Mundiais, 31 deles ocupando o lugar mais alto.

"Já somos uma potência e se o trabalho seguir em frente, nessa construção de estrutura e incentivo, seremos muito mais fortes daqui a alguns anos, com maior participação no quadro de medalhas em grandes competições internacionais", afirma Dias.

Pioneira ao incluir modalidades paralímpicas no mesmo dia e local dos esportes chamados convencionais, a Liga a Liga Esportiva NESCAU também investe em aproximar jovens de seus ídolos. Na edição 2023, a competição contou com quatro embaixadores paratletas. Além de Daniel Dias, Verônica Hipólito e Raíssa Machado, do paratletismo, e o paraskatista Daniel Amorim, o Amorinha, integraram o time que conta com nomes como Falcão, do futsal, e Rayssa Leal, do skate. Todos os paratletas estiverem presentes no Clube Esperia na segunda quinzena de setembro para incentivar a garotada a superar limites.