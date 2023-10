Bayern de Munique e Freiburg se enfrentam na tela da TV Cultura

O Bayern de Munique vai receber o Freiburg na Allianz Arena, em Munique, neste domingo. A TV Cultura transmitirá a partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Alemão. Com narração de Marco de Vargas e comentários de Arnaldo Ribeiro, o pré-jogo começa às 12h15 (de Brasília) e o apito inicial às 12h30. O duelo também pode ser assistido no app Cultura Play e site da emissora.

Até o momento, o atual campeão do campeonato, Bayern de Munique, empatou com o RB Leipzig, fora de casa, na última rodada. O time ocupa a terceira posição na tabela, com 14 pontos em seis jogos. Na última vez que esteve em campo, os Bávaros superaram o Copenhagen, por 2 a 1, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Já o Freiburg, é o oitavo colocado, com três vitórias, um empate e duas derrotas, e acumula dez pontos até o momento.