Veja quanto Corinthians deixa de ganhar em premiação com queda na Sula

O Corinthians deixou de arrecadar uma quantia importante para seus cofres, já que acabou eliminado para o Fortaleza na semifinal da Copa Sul-Americana, ontem (3). O clube poderia ter embolsado pelo menos US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) com a classificação para a grande final do torneio.

Caso conseguisse o título da competição, o Timão teria em mãos mais US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 25,3 milhões), totalizando quase US$ 9 milhões (R$ 46,5 milhões) em premiações com a competição, levando em conta que o clube estreou na Sula no playoff, já que terminou a fase de grupos da Libertadores na terceira colocação de sua chave.

Com a queda para o Leão do Pici, o Corinthians se despede do torneio tendo acumulado US$ 2,5 milhões, cerca de R$ 11,75 milhões. Somando este valor com a premiação da participação do clube na Libertadores, entrou nos cofres do Timão uma quantia de cerca de US$ 6 milhões, algo próximo de R$ 31 milhões, só com competições da Conmebol, ultrapassando a meta orçamentária prevista de R$ 20,6 milhões arrecadados com torneios internacionais.